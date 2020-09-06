Очільник Луганщини виступив за те, аби відновити економічні зв'язки з ОРДЛО
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай хоче відновити економічні зв'язки з окупованим Донбасом. Чиновник стверджує, що це принесе користь Україні.
Що сказав голова Луганської ОДА
За словами Гайдая, економічна блокада спровокувала "вимивання" гривні з непідконтрольної території. Про це він сказав журналістам у Сєвєродонецьку, інформують "Новости Донбаса".
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Я за те, щоб відновити економічні зв'язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду,
– заявив Гайдай.
Окрім цього, чиновник назвав розрив економічних зв'язків із непідконтрольними територіями "політичними спекуляціями". Він стверджує, що гривня – це прив'язка до України. В ОРДЛО ж цієї валюти немає, залишились тільки долари та рублі.
Хто такий Сергій Гайдай?Політик розпочав кар'єру в 2008 році: працював помічником депутата Київради Олексія Рєзнікова. Опісля був радником голови Обухівської райдержадміністрації на Київщині. У 2018 році обіймав посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації. Наразі є очільником ОДА Луганщини.
Економічна блокада окупованих територій: коротко
- Рішення про блокаду ОРДЛО Рада нацбезпеки ухвалила у 2017 році.
- Згодом заблокували транспортне сполучення між територіями та постачання електроенергії на окуповані території.
- Експерти виокремлюють, як позитивні, так і негативні наслідки блокади для України.
- Серед позитивних є здобутки у вугільній галузі. Зокрема, частину вугілля стали видобувати на контрольованій території України, тобто створили нові робочі місця.
- Серед негативних відзначили втрату 1,5% ВВП.