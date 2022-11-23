Голкіпер Мексики відкрив секрет, як йому вдалось відбити пенальті Левандовського на ЧС-2022

Збірні Мексики та Польщі розписали "суху" мирову у першому турі чемпіонату світу-2022. Найкраща нагода забити була у Роберта Левандовського.

По ходу другого тайму Польща заробила право на пенальті. 11-метровий взявся виконувати Роберт Левандовський, але пробив туди, куди кинувся голкіпер Мексики.

До теми Фатальний промах Левандовського: Польща не зуміла обіграти Мексику в першій грі на ЧС-2022

Очоа: Ми працювали над цим із тренером воротарів

Гільєрмо Очоа став героєм Мексики не лише у той момент, а й загалом за підсумками поєдинку. Воротар зробив усе від себе можливе, щоб принести своїй команді перше очко у грі проти поляків. Нічия 0:0 принесла обидвом по одному балу в актив.

Після поєдинку Очоа розповів, як йому вдалось потягнути удар від зіркового нападника Барселони.

Ми працювали над цим із тренером воротарів останні пару тижнів, навіть місяць. Перегляд відео з пенальті у виконанні Левандовський – ще те завдання: ти бачиш понад 50 ударів і все одно не знаєш, як він проб'є. Я радий, що зміг відбити пенальті і зіграти на нуль,

– сказав Очоа.

Очоа провів свій 132-й матч у футболці національної команди.

Вже 26 листопада Мексика зіграє проти Аргентини (о 21:00 за Києвом).