Через це з медичного закладу почали масово звільнятися медсестри, санітарки та лікарі, мовиться в сюжеті 24 каналу. Люди у відчаї кажуть, що їм нічим утримувати сім'ї.

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Персонал звільняється

Про наболіле медики особисто розповіли міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. Він приїхав до лікарні з перевіркою.

"У нас десь з літа особливо багато молодшого персоналу звільнилося. Це є медичні сестри – основа надання допомоги. Ми зараз дуже в скрутному становищі", – розповіла заступниця директора з хірургічної частини Олена Діланян.



Медики скаржаться на скрутне становище / Фото фейсбук Ірини Микичак

Хто відповідальний за ситуацію

За словами очільника МОЗ, таку ситуацію спричинив попередній керманич лікарні. Він не подавав своєчасно потрібні документи до Національної служби здоров'я України.

Він був неефективним менеджером – не розвивав лікарню, не вносив дані про всіх пацієнтів у єдину інформаційну систему. Це призвело до того, що глобальний бюджет з місяця до місяця зменшувався,

– зазначив Ляшко.

Саме це й спричинило такі затримки із виплатою зарплатні. Керівника лікарні звільнили, а проблему обіцяють вирішити найближчим часом.

"Міністерство охорони здоров'я спільно з НСЗУ зробить додатковий пакет. Ми дофінансуємо їх, щоб вони виплатили всім заробітні плати", – пообіцяв Ляшко.

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