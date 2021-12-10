Це відео оприлюднили 10 грудня. Автор зазначив, що знав його о 7 ранку, проте не уточнював чи того ж дня, коли публікував.

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Працювали усі м'язи

На записі помітно, що дві місцеві пенсіонерки вирішили позайматися на вуличних тренажерах. Кожна вибрала той, що був їй до вподоби.

Слід зазначити, що в цей момент у них працювали як руки, так і ноги. Жіночки займалися вкрай наполегливо, тому викликали захоплення в користувачів.

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Зрілий вік для занять спортом

Те, що ніколи не пізно змінювати життя, продемонструвала 75-річна Джоан Макдональд. Вона публікує фото й відео своїх занять у спортзалі та цим мотивує мільйони підписників.

Вона розповіла, що вирішила змінити своє життя, оскільки не хотіла постійно бути хворою та приймати ліки. Її особистим тренером стала донька. За кілька місяців Джоан із хворої бабці перетворилася на сильну жінку та зірку інстаграму.

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