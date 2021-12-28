По информации правоохранителей, неизвестный позвонил на "горячую линию" спецслужбы и сообщил о взрывчатке в двух местах.
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Минирования в Одесской области
Речь идет об известном одесском бизнес-центре на проспекте Шевченко, 4Д и терминале. На место выехали взрывотехники и следователи для проверки территории.
Волна фейковых минирований
В конце декабря в Киеве участились сообщения о минированиях, которые не подтверждаются:
- администрацию киевского торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall 26 декабря предупредили о заложенной взрывчатке;
- столичный мост Патона якобы заминировали 25 декабря;
- в тот же день правоохранители получили информацию о фейковом минировании ТРЦ RiverMall.
Во всех ситуациях работникам спецслужб приходилось эвакуировать людей с опасных территорий и приостанавливать работу торговых центров. Во время проверки моста также временно перекрывали движение транспорта.
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Подобные ситуации случались и в других городах Украины. В частности в Бердянске ученик 9 класса несколько дней подряд "минировал" местные школы, чтобы отомстить за неразделенную любовь. Рассылать анонимные письма ему помогал хакер из России.
Кроме этого, 25 декабря полиция задержала 49-летнего жителя Днепра. Мужчина угрожал дистанционно взорвать Верховную Раду. Правоохранители задержали его в собственном доме и вручили подозрение.