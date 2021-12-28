За інформацією правоохоронців, невідома особа зателефонувала на "гарячу лінію" спецслужби та повідомила про вибухівку в двох місцях.

До теми Хвиля продовжується: у Києві "замінували" ще один ТРЦ

Замінування на Одещині

Мовиться про відомий одеський бізнес-центр на проспекті Шевченка, 4д та термінал. На місце виїхали вибухотехніки та слідчі для перевірки території.

Хвиля фейкових замінувань

Наприкінці грудня в Києві почастішали повідомлення про замінування, які не підтверджуються:

  • адміністрацію київського торгово-розважального центру Blockbuster Mall 26 грудня попередили про закладену вибухівку;
  • столичний міст Патона нібито замінували 25 грудня;
  • у той же день правоохоронці отримали інформацію про фейкове мінування ТРЦ RiverMall;

У всіх ситуаціях працівникам спецслужб доводилося евакуювати людей з небезпечних територій і призупиняти роботу торгових центрів. Під час перевірки мосту також тимчасово перекривали рух транспорту.

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Подібні ситуації траплялися й у інших містах України. Зокрема, в Бердянську учень 9 класу кілька днів поспіль "заміновував" місцеві школи, щоб помститися за нерозділене кохання. Розсилати анонімні листи йому допомагав хакер з Росії.

Окрім цього, 25 грудня поліція затримала 49-річного мешканця Дніпра. Чоловік погрожував дистанційно підірвати Верховну Раду. Правоохоронці затримали його у власному помешканні та вручили підозру.

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