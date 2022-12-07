П'ятеро дітей отруїлися чадним газом на Одещині

Так, на Одещині 7 грудня чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Про це повідомили в ДСНС в Одеській області.

Читайте також Чи загрожує українцям газовий блекаут унаслідок масованих ударів

15-річна дівчина та 5-річний хлопчик з села Випасне Білгород-Дністровського району отруїлися чадним газом. Дітей вранці 7 грудня шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).

Також сьогодні з діагнозом "отруєння чадним газом" до лікарні забрали трьох дітей з селі Великий Дальник Одеського району: двох хлопчиків 11 та 6 років та 6-річну дівчинку. Попередньо причиною стало використання газового пальника для опалення приміщення. Увага! У ДСНС закликали суворо дотримуватись правил користування газом та пічним опаленням. Найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Дбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки!