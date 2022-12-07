Пятеро детей отравились угарным газом в Одесской области

Так, в Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области.

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15-летняя девушка и 5-летний мальчик из села Выпасное Белгород-Днестровского района отравились угарным газом. Детей утром 7 декабря было госпитализировано в состоянии средней тяжести.

Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).

Также сегодня с диагнозом "отравление угарным газом" в больницу забрали троих детей из села Большой Дальник Одесского района: двух мальчиков 11 и 6 лет и 6-летнюю девочку.

Предварительно причиной стало использование газовой горелки для отопления помещения.

Как избежать отравления угарным газом

  • Чтобы избежать отравления угарным газом, следует обязательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
  • Если в комнате есть отопительные приборы, то воздух должен поступать через окно, двери и чистый вентиляционный канал.
  • Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу.
  • Если в помещении установлены приборы с дымоотводом в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), важно тщательно следить за чистотой трубы.
  • В таких помещениях ни в коем случае не должны быть электрические вентиляторы.
  • Если не соблюсти хоть одного из этих правил, начнется образование угарного газа, что может привести к трагедии.

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