Україна втратила винищувач МіГ-29 на Одещині: літак загорівся під час бою
Під час захисту повітряного простору від ворожих атак на Одещині сталась нештатна ситуація з винищувачем МіГ-29. Пілот катапультувався.
Про це 10 серпня повідомили Повітряні сили ЗС України.
Україна втратила МіГ-29
Увечері під час виконання завдання було втрачено винищувач МіГ-29. У той час він знищував російські цілі на Одещині.
За попередньою інформацією військових, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація. Внаслідок цього літак охопило полум'я, і пілот втратив керування. Хоча він намагався врятувати повітряне судно.
Льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу,
– додали в ПС ЗСУ.
Наразі причини інциденту встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, 29 липня було втрачено зв'язок із винищувачем F-16, що виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту. Попередньо встановлено, що на борту сталася нештатна ситуація, через яку пілот був змушений катапультуватися.
До цього 27 червня також військові втратили зв'язок із винищувачем МіГ-29. Літак втратили під час бойового завдання на Полтавщині.