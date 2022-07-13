Україна буде з хлібом, а порт на Дунаї працює з величезними навантаженням, – Братчук

На Одещині активно проходять жнива. Результат не такий, який був у 2021 році, але й доволі непоганий.

Братчук про хороші новини з Одещини

Зараз регіон живе тим, що працює на економіку. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє 24 канал.

До теми Розв'язання питання експорту українського зерна за 2 кроки до вирішення, – Кулеба

Вже третину площі обмолочено. Є результати. У воєнних умовах врожай є непоганим. Тобто Україна буде з хлібом, а отже – з ресурсами і перемогою,

– зазначив Братчук.

Раніше російські окупанти влучили своїми снарядами у 2 ангари зі зерном й повністю зруйнували їх. Тому тепер особливу увагу приділяють саме тому, де зберігати зібраний урожай. Зерно потрібно десь тримати, поки не звільняться зерносховища. Зараз вони заповнені, оскільки залишилося багато зерна, яке мало піти на експорт.

Щоб зберегти урожай у безпеці, у військових та аграріїв є певні хитрощі. Братчук, ясна річ, з міркувань безпеки їх не повідомив.

Судна з зерном супроводжують військові

Уже повноцінно і з величезним навантаженням працює гирло Бистре на річці Дунай. У порт заходять багато іноземних кораблів. Судна супроводжують українські військово-морські сили та сили оборони Півдня. Адже є висока ймовірність ракетних ударів – у Чорномору морі перебувають 4 ракетних носії росії.

Братчук зазначив, що небезпека дійсно є, але він сподівається, що вдасться вистояти.

Дивіться більше – перші судна прибули у порти, щоб вивезти українське зерно: відео