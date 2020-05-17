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На Одещині на ринку "7 кілометр" сталася пожежа: що відомо

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Пожежа на ринку 7 кілометр на Одещині 17 травня 2020: фото
На Одещині на ринку "7 кілометр" сталася пожежа / Фейсбук ДСНС в Одеській області

В Одеській області загорівся магазин на території ринку "7 кілометр". Рятувальникам вдалося загасити пожежу. Наразі встановлюють причину загоряння та масштаб збитків.

Звернення у ДСНС

Інформація про пожежу на ринку "7 кілометр" надійшла до рятувальників 17 травня о 15:11, повідомили у фейсбуці ДСНС Одеської області.

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До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння магазину на території промислового ринку "7 кілометр" по вулиці Базовій у селищі Авангард,
– йдеться у повідомленні.

На Одещині на ринку
На Одещині на ринку "7 кілометр" сталася пожежа / Фейсбук ДСНС в Одеській області

Пожежу вдалося загасити

На місці рятувальники виявили загоряння у двоповерховому магазині. О 15:37 пожежу вдалося локалізувати, а о 15:59 – ліквідувати на площі 25 квадратних метрів.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу в одному з магазинів ринку
Рятувальникам вдалося загасити пожежу в одному з магазинів ринку / Фейсбук ДСНС в Одеській області

Наразі встановлюють причину пожежі та завдані нею збитки.

Що відомо про "7 кілометр"?Це найбільший гуртово-роздрібний промтоварний ринок в Європі. На ньому працюють приблизно 60 тисяч людей на 15 тисячах торгових і складських об'єктів. Довкола ринку є 8 парковок. На території розташовані автостанція, банк, кафе і ресторани, а також відділення поліції, пожежна частина, 3 медпункти та швидка допомога. 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Компанії і ринки Новини Одеси Пожежа ДСНС Новини України
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