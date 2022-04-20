На Одещині українці ліквідовують "сплячі групи" ворожих агентів

В Одеській області активно вишукують колаборантів та російських агентів. Окупантам не дають вести свою диверсійну діяльність.

Про це розповів полковник з Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

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Вишукують "сплячих" агентів

За його словами, на Одещині активно та успішно борються проти диверсантів: викривають колаборантів та інших російських посіпак. Зокрема, нейтралізовують так звані "сплячі" групи – агенти, які оселилися в регіоні задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадуємо, що наша пильність, свідомість і відданість Україні – це найкраща протидія паніці, фейкам і зраді. Все буде Україна! – наголосив Владислав Назаров.

Додамо, раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заспокоїв, що плани росіян про висадку морського десанту на лінії Одеса – Миколаїв провалилися. Після потоплення "Москви" про це можна не хвилюватися.

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