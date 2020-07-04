В Одесі водій маршрутки знепритомнів від спеки та протаранив 4 машини: фото
У селищі Котовського, що в Одесі, 4 липня трапилася масштабна ДТП. Водій маршрутки втратив свідомість просто під час руху та протаранив одразу 4 машини.
Водієві маршрутки стало погано через сильну спеку. Про це повідомляє видання УСІ.
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Відомо, що водій маршрутки №250 не втримав управління на вулиці Бочарова. У салоні громадського транспорту перебувало чимало людей. Інформація про їхній стан уточнюється.
Телеграм-канал "Хуевая Одесса" пише, що некерована маршрутка ледь не збила пішоходів. Також маршрутка неабияк пошкодила припарковані вздовж дороги автомобілі.
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ДТП на Одещині / Фото з телеграм-каналу "Хуевая Одесса"
ДТП трапилася на вулиці Бочарова / Фото з телеграм-каналу "Хуевая Одесса"