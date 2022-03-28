На Одещині ЗСУ проводитимуть навчальні стрільби на морі: людей просять не панікувати

Українські захисники проводитимуть навчальні стрільби на морі в Одесі та області. Жителів просять не панікувати.

Навчальні стрільби відбуватимуться 28 березня. ЗСУ стрілятимуть з великокаліберної зброї, тому звуки можуть бути потужними.

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В Одесі та області ЗСУ проводитимуть навчальні стрільби в морі з різних видів зброї, в тому числі великокаліберної. Мешканців регіону просять зберігати спокій,

– мовиться в повідомленні.

До слова, такі стрільби на Одещині ЗСУ проводять не вперше. Востаннє навчання організовували 25 березня.

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