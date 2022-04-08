Одещину обстріляли з Криму: дві будівлі пошкоджено, є постражадлі

Під час вечірнього удару по Одещині російські окупанти випустили ракети з території окупованого Криму. Унаслідок атаки 2 будівлі пошкоджені.

Про це повідомили у штабі оперативного командування "Північ". Через ворожий удар постраждали мирні мешканці.

Нагадаємо Ракетний удар по Одещині пошкодив об'єкти інфраструктури

Кількість постраждалих уточнюють

Поки що кількість постраждалих невідома, дані уточнюють. На фоні атак російсткі окупанти посилили діяльність диверсійних груп, щоб чинити психологічний тиск на населення.

Та попри те окупанти зазнають втрат. Так за минулу добу на Півдні окупанти втратили 15 військових та 7 одиниць техніки.

Попри те ситуація залишається напруженою, оскільки загарбники активно обстрілюють відвойовані у них території.

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