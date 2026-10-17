315 тисяч доларів за "закриття" справи: в Одесі на хабарі спіймали адвоката

В Одесі правоохоронці викрили схему, у якій фігурантці кримінального провадження запропонували надзвичайно дорогу допомогу. Однак обіцяне вирішення справи завершилося затриманням самого посередника.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР затримало адвоката, який вимагав 315 тисяч доларів за обіцянку припинити кримінальне провадження щодо президентки місцевого благодійного фонду. Про це повідомили в СБУ.

Як адвокат обіцяв закрити справу?

За версією слідства, юрист запропонував фігурантці кримінального провадження за гроші домогтися припинення розслідування. Вартість своїх послуг він оцінив у 315 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали адвоката під час отримання всієї обумовленої суми.

Що загрожує затриманому?

Адвокату повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України – закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Черкащині СБУ затримала колишнього суддю, який нині працює адвокатом. Він вимагав 10% від загальної суми будівництва оборонного об'єкта, погрожуючи підряднику фізичною розправою..