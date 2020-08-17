У курортному районі Одеси – Аркадії – біля бару сталася бійка між групою чоловіків та правоохоронцями. Що спровокувало конфлікт, наразі невідомо.

Відео інциденту зафіксували на камеру та опублікували у телеграм-каналах "ХО" та "Одеса Info".

Читайте також В Одесі відвідувачі супермаркету побились через маску: курйозне відео

Між правоохоронцями та чоловіками спалахнув конфлікт. На відео видно, як під час розмови з людьми, один із правоохоронців застосував проти чоловіка газовий балончик.

Крім того, зафіксовано, як правоохоронці після штовханини наздоганяють чоловіка, який хотів втекти від них. А тоді починають його бити. Водночас очевидці жорстокого конфлікту просять припини це.

Що спричинило конфлікт та в якому стані були чоловіки, наразі невідомо. У пресслужбі поліції ситуацію не коментують.

В Одесі біля бару побилися правоохоронці та відпочивальники: відео (18+)