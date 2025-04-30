В Одесі чути вибухи: місто під масованою атакою БпЛА
Росія продовжує терор українських міст. В ніч проти 1 травня Одесу знову атакували безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.
Що відомо про вибухи в Одесі
Геннадій Труханов о 23:54 30 квітня повідомив, що в Одесі чути вибухи. Кореспонденти 24 Каналу повідомляють, що пролунала серія вибухів.
Незадовго до цього міський голова попередив про небезпеку для центру міста, а Повітряні сили закликали прямувати в укриття.
Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!
– писав Труханов на тлі атаки.
Зауважимо, що повітряна тривога в Одеській області лунає з 23:12.
Монітори попереджали про масований наліт безпілотників – попередньо, близько 20 "Шахедів" летіло на Одесу та область з Чорного моря.
До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.