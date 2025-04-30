В Одесі чути вибухи: місто під масованою атакою БпЛА

Росія продовжує терор українських міст. В ніч проти 1 травня Одесу знову атакували безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

Що відомо про вибухи в Одесі

Геннадій Труханов о 23:54 30 квітня повідомив, що в Одесі чути вибухи. Кореспонденти 24 Каналу повідомляють, що пролунала серія вибухів.

Незадовго до цього міський голова попередив про небезпеку для центру міста, а Повітряні сили закликали прямувати в укриття.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!

– писав Труханов на тлі атаки.

Зауважимо, що повітряна тривога в Одеській області лунає з 23:12.

Монітори попереджали про масований наліт безпілотників – попередньо, близько 20 "Шахедів" летіло на Одесу та область з Чорного моря.

До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.