Опіки 60% тіла: в Одесі 10-річного хлопчика вдарило струмом на даху вантажного вагона

В Одесі 10-річного хлопчика вдарило струмом, коли він виліз на дах вантажного вагона. Дитину з тяжкими опіками госпіталізували.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Перцовського та ДСНС Одещини.

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Що відомо про хлопчика, якого вдарило струмом

В Одесі 10-річного хлопчика уразило електричним струмом на даху вагона поїзда. Інцидент трапився 28 травня.

Ця епідемія, на жаль, продовжується. Тільки-но тут в Одесі: 10-річний Дамір виліз на кришу електрички, удар від електричної дуги, ураження 60%,

– зазначив Перцовський.

Водночас рятувальники зауважили, що дитину вдарило струмом на даху вантажного вагона. Удар був такої сили, що хлопчика відкинуло під поїзд.

Рятувальники дістали хлопця та доставили до карети медиків для подальшої госпіталізації.

"Шановні батьки, розповідайте дітям про наслідки небезпечних ігор на залізницях та слідкуйте за їхнім дозвіллям", – наголошують в ДСНС.

Нагадаємо, що 9 травня на залізниці в Бучі постраждала 14-річна дівчина, яка вилізла на дах електрички. Її також уразило струмом, вона отримала опіки 3 – 4 ступеню.