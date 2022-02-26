В Одесі та Харкові оголосили повітряну тривогу

В Одесі та Харкові повітряна небезпека. У містах лунають сирени.

Мешканцям обох міст рекомендовано спуститися в укриття. Це потрібно зрабити негайно.

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Мешканців Одеси просимо спуститися в найближче укриття. Мапу з укриттями міста ви можете переглянути тут.

Так само мешканців Харкова просимо скористатися сховищем, карту яких можна знайти тут.

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