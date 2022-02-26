В Одесі та Харкові оголосили повітряну тривогу
26 лютого 2022 , 07:22Читать новость на русском
В Одесі та Харкові повітряна небезпека. У містах лунають сирени.
Мешканцям обох міст рекомендовано спуститися в укриття. Це потрібно зрабити негайно.
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Мешканців Одеси просимо спуститися в найближче укриття. Мапу з укриттями міста ви можете переглянути тут.
Так само мешканців Харкова просимо скористатися сховищем, карту яких можна знайти тут.
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