В Одесі та на Миколаївщині знову тривога
16 березня 2022 , 05:52Читать новость на русском
В Одесі та на Миколаївщині знову оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття.
Відповідна інформація почала з'являтись о 05:44 та 05:47 16 березня. Перед цим вночі у містах вже оголошували тривогу.
Зауважте У Вінниці під час повітряної тривоги лунають вибухи
У Одесі та на Миколаївщині лунають сирени
Про повітряну тривогу повідимили:
- у Одесі;
- Білгород-Дністровському;
- Березівці;
- Кілії,
- Біляївці,
- Ізмаїлі
- та Подільську на Одещині;
- а також у Вознесенському районі Миколоївщини.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео