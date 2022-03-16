В Одесі та на Миколаївщині знову тривога

16 березня 2022 , 05:52
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В Одесі та на Миколаївщині знову оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття.

Відповідна інформація почала з'являтись о  05:44 та 05:47 16 березня. Перед цим вночі у містах вже оголошували тривогу. 

Зауважте У Вінниці під час повітряної тривоги лунають вибухи

У Одесі та на Миколаївщині лунають сирени

Про повітряну тривогу повідимили:

  • у Одесі;
  • Білгород-Дністровському;
  • Березівці;
  • Кілії,
  • Біляївці,
  • Ізмаїлі
  • та Подільську на Одещині;
  • а також у Вознесенському районі Миколоївщини.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська