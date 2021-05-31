Це трапилося о 21:50 годині 29 травня. Нападників було 7 та всі вони були з масками на обличчі.

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Про це повідомили на сторінці LGBT Association LIGA у фейсбуці. У дописі мовиться, що побили 2 вікна приміщення, яке орендує організація.

Активісти назвали цей випадок погромом. Вони звернулися до Нацполіції з проханням розслідувати цей випадок.

Також у дописі згадали напади, які трапилися в суботу 29 травня. Тоді представники праворадикальної організації "Традиція і порядок" увірвались на заходи "Fem Talks: Бути чи не бути феміністкою?". Їх організовувала громадська організація "Інсайт" у Києві та Одесі.

Що відбувалось під офісом

На відео видно, що люди підійшли у двір неподалік від приміщення та приблизно хвилину стояли та щось обговорювали. Потім вони почали підійматися по ходах.

Один із парубків одразу пішов до камери спостереження та вдарив її каменем, який був огорнутий пакетом. Однак пристрій не вийшов з ладу й продовжив усе фіксувати.



Згодом решта хлопців піднялися та почали кидати каміння. Деякі з каменів летіли назад. Однак невідомо – вони відбивались, чи ЛГБТ-активісти кидали їх у відповідь.

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