Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дем'яна Ганула

На судовому засіданні підозрюваний у вбивстві активіста Дем'яна Ганула перебуває в касці й бронежилеті.

Підозрюваний у касці й бронежилеті / Фото Суспільного

Затриманий підтвердив, що є військовослужбовцем, наразі у СЗЧ.

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"Думська" пише, також стало відомо, що Сергій Шалаєв був командиром механізованого взводу Одеської 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу. Жив у Києві, а в Одесі винаймав квартиру в Аркадії.

Прокуратура попросила провести засідання в закритому режимі через питання безпеки учасників процесу. Окрім того, щоб не розголошувати відомості, які можуть завадити слідству. Захист підтримав клопотання.

Суддя після до нарадчої кімнати. Ухвалила, що засідання буде в закритому режимі.

Напередодні затриманому вручили підозру за двома статтями, – умисне вбивство, вчинене на замовлення, і незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура просить тримання під вартою без права внесення застави.