Виманювали мільйони в підприємців, нібито для ЗСУ: в Одесі викрили шахраїв

Українські правоохоронці продовжують ефективно виконувати свою роботу. Щодня вони викривають шахраїв, які наживаються на війні в Україні.

В Одесі викрили шахраїв, які виманювали гроші нібито для ЗСУ

Так, українські правоохоронці викрили злочинну групу із 7 осіб, які від імені очільників обладміністрацій виманювали гроші у підприємців нібито на потреби Збройних Сил України. Таку схему прокручували в Одеській області.

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За даними слідства, підприємцям з 11 областей України почали надходити підробні "офіційні листи" з підписом керівника місцевої ОВА: у представників бізнесу просили долучитися до збору коштів "на потреби ЗСУ". Шахраї зазначали номер банківського рахунку та контакт одного з посадовців ОВА.



Підробні листи, які розсилали шахраї / Фото Одеська обласна прокуратура

Шахраям вдалося виманити понад мільйон гривень. Гроші переказували на банківські картки. Найменша сума переказу – 10 000 гривень, найбільша – 100 тисяч.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.



Банківські карти, які знайшли в ході обшуків / Фото Одеська обласна прокуратура

Організатор схеми зараз перебуває на території так званої ЛНР. Загалом до схеми було причетно семеро людей, четверо з яких мешканці Дніпропетровщини – останніх вже затримали й невдовзі повідомлять про підозри за шахрайство.



Одеська поліція викрила шахраїв / Фото Одеська обласна прокуратура



Ошукантам мають повідомити про підозру у шахрайстві / Фото Одеська обласна прокуратура

Наразі слідчі встановлюють усіх потерпілих та суму завданих збитків. Також тривають слідчі дії задля викриття інших учасників групи, зокрема й людей, які перебувають на окупованій території Луганщини.

В прокуратурі зазначають, що за скоєне затриманим загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

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