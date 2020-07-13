Міська рада Одеси ухвалила рішення про посилення карантину. Причиною цьому є несприятлива епідеміологічна ситуація.

Нові обмеження стосуються роботи нічних клубів та ресторанів. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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В Одесі заборонили роботу нічних клубів і закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00. Обмеження стосується також установ культури. Виключенням є кінотеатри.

Також посилять контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і на узбережжі міста.

Зауважимо, що в Одесі, попри карантинні обмеження, топові клуби збирають сотні людей без масок і дистанції

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