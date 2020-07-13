В Одесі посилили карантин: обмеження стосуються нічних клубів та ресторанів
Міська рада Одеси ухвалила рішення про посилення карантину. Причиною цьому є несприятлива епідеміологічна ситуація.
Нові обмеження стосуються роботи нічних клубів та ресторанів. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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В Одесі заборонили роботу нічних клубів і закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00. Обмеження стосується також установ культури. Виключенням є кінотеатри.
Також посилять контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і на узбережжі міста.
Зауважимо, що в Одесі, попри карантинні обмеження, топові клуби збирають сотні людей без масок і дистанції
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Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 13 липня в Україні зареєстровано 54 133 випадки зараження коронавірусом. За минулу добу хворобу виявили у 612 людей.
- Одужали вже 26 503 людини, тоді як померли 1 398 інфікованих.
- В Україні діє адаптивний карантин. Він передбачає послаблення чи посилення протиепідемічних заходів у кожному регіоні окремо, в залежності від спалахів захворювання на коронавірус.