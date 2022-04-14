В Одесі позбудуться вказівників про "міста-побратими" з Росії

На Думській площі в Одесі розташований пам'ятний знак з містами-побратимами. Незабаром з нього зникнуть усі назви російських населених пунктів.

Україна активно позбувається усіх культурних зв'язків з російськими окупантами. Вслід за "падінням" Пушкіна очікуються й інші заходи, до яких приєдналася Одеса.

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Вилучення "міст-побратимів"

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, незабаром пам'ятний знак з містами-партнерами на Думській площі зазнає. З нього вилучать усі російські міста.

З пам'ятноо знаку зникнуть Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург та Таганрог.

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