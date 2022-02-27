В Одесі працює система ППО

В Одесі в бій вступила протиповітряна оборона. Російські війська намагалися завдати удару

Інформацію про роботу системи ППО підтвердив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.

Водночас Внаслідок масового обстрілу Києва снаряд росіян потрапив у захоронення радіоактивних речовин

Це підтверджують і інші телеграм-канали новин про Одесу. Зазначається, що ворог намагався порушити повітряний простір міста.

Поки інформації про повітряну тривогу в Одесі не було.