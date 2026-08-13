В Одесі прогриміли вибухи: у місті постраждала інфраструктура

В Одесі вранці 13 серпня пролунали вибухи. До цього у місті оголошували тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Одесі 13 серпня?

Тривогу в Одеському районі оголосили о 10:55. Повітряні сили повідомляли про баражувальні боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Перший вибух в Одесі почули о 10:57. Через хвилину у місті знову було гучно.

Монітори писали про щонайменше 4 баражувальні боєприпаси типу "Бандероль", які летіли в напрямку Одеського району.

Згодом очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив влучання у місті. За його словами постраждала інфраструктура. Місцеві ЗМІ повідомляють, що росіяни вдруге за ранок поцілили по об'єкти залізниці. Наразі всі деталі з'ясовуються.

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Нагадаємо, Росія майже щодня атакує Одесу та область як ракетами, так і ударними безпілотниками. 13 серпня окупанти за допомогою реактивного "Шахеда" цинічно вдарили по локомотиву пасажирського поїзда.

На жаль, унаслідок атаки загинули машиніст поїзда та його помічник. 340 пасажирів і поїзну бригаду вдалося врятувати, попередньо, постраждалих немає.