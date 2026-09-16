Російський удар по Одесі реактивними дронами: є жертва й пошкодження

Російські війська продовжують терор України. Мішенню противника посеред дня 16 вересня стала Одеса.

У місті пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Одесу?

Передусім зауважимо, що для Одеського району близько 14:50 оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. Мовиться про дронову загрозу.

Так, Повітряні сили писали про рух реактивного БпЛА на місто. Повідомлення про вибухи надійшло о 15:06.

Згодом очільник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що через російський удар загинула людина. Окрім того, горіли гаражі, є пошкоджені автівки й приватні будинки.

На місці триває ліквідація наслідків атаки.

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Де ще фіксували наслідки обстрілів останніми днями?

Упродовж 15 вересня Росія атакувала Київ та область дронами. Під час повітряних тривог у регіоні лунали вибухи. У столиці внаслідок ударів постраждали 12 людей, одна з них згодом померла у лікарні. Ще шестеро перебували у стаціонарах.

В області за добу пошкодили сім об'єктів у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах. Серед пошкодженого були приватні будинки, ангар, автомобілі та комунальна установа. Люди там не постраждали.

Раніше російські дрони атакували західні області. Зокрема, на Рівненщині та Тернопільщині пролунали вибухи. У Тернополі пошкодили об'єкти транспортної та промислової інфраструктури, одна людина постраждала. Пожежу ліквідували рятувальники.