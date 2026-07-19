В Одесі пролунали вибухи: Росія вдарила ракетою

У неділю, 19 липня, в Одесі прогриміли вибухи. У цей момент в місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Одесу?

Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння в Одеському районі оголосили об 11:42.

Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про швидкісну ціль, яка рухається курсом на Одещину та в напрямку обласного центру.

Вже об 11:48 в Одесі пролунав вибух.

Станом на момент публікації місцева влада Одеси та області не повідомляла про можливі наслідки російської атаки або руйнування.

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Нагадаємо, вночі 19 липня російські війська здійснили масований удар по Україні та випустили 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Зокрема, росіяни застосували: 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон, 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 3 протикорабельні ракети Онікс, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 125 ударних БпЛА.

В епіцентрі удару опинився Київ. Там внаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще 15 людей отримали поранення у Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах столиці.