Про вибух повідомив кореспондент 24 Каналу в Одесі. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Це може вберегти життя.
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Вибух в Одесі
Близько 9:28 в Одесі було чути вибух. Відповідну інформацію вже підтвердив мер міста Геннадій Труханов.
За дві хвилини до цього Повітряні Сили попередили про загрозу для низки регіонів, серед яких була й Одеська область.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,
– написали оборонці неба.
Одразу після вибуху голова Одеської ОВА Олег Кіпер застеріг містян та закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.