В Одесі пролунав вибух

Росія продовжує тероризувати Україну. В Одесі вранці 16 липня пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про вибух в Одесі?

О 5:54 Повітряні сили попередили про баражуючий боєприпас "Бандероль" курсом на місто з Чорного моря.

За кілька хвилин пролунав вибух.

О 6:00 з'явилося ще одне аналогічне попередження. Інші БпЛА продовжують й надалі фіксувати у Чорному морі курсом на регіон.

Довідково. "Бандероль" – це нова ракета-дрон Росії. Цей засіб оснащений бойовою частиною до 150 кілограмів. БпЛА здатен долати до 500 кілометрів за годину. Як паливо використовується авіаційний гас. Ним керує оператор на великій відстані, але не за координатами, а через сигнал. Усі ці характеристики роблять його складною ціллю для ППО.

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Київ балістикою. Були влучання, спалахнули пожежі. Зокрема, у Святошинському районі зафіксовано влучання в складські приміщення, а Дарницькому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови.