Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Що відомо про вибухи у Києві?

Повітряні сили о 00:46 повідомили про загрозу балістики. Згодом там інформували про рух кількох балістичних ракет на Київ.

Після цього в столиці пролунали вибухи. Очільник КМВА повідомив, що ворог атакував балістикою.

Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!

– зазначив він.

Вже о 1 ночі в ПС знову повідомили про рух ракет в бік Києва. Так, за їхніми даними, в сторону столиці рухалося ще 4 балістичні ракети.