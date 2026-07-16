Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Що відомо про вибухи у Києві?
Повітряні сили о 00:46 повідомили про загрозу балістики. Згодом там інформували про рух кількох балістичних ракет на Київ.
Після цього в столиці пролунали вибухи. Очільник КМВА повідомив, що ворог атакував балістикою.
Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!
– зазначив він.
Вже о 1 ночі в ПС знову повідомили про рух ракет в бік Києва. Так, за їхніми даними, в сторону столиці рухалося ще 4 балістичні ракети.