У трамваї в Одесі п’яні чоловіки побили пенсіонерку. Вони також нападали на інших пасажирів похилого віку. Водій буквально викинув неадекватних пасажирів зі салону.

Відео інциденту, який трапився 13 вересня у трамваї в Одесі, опублікували у телеграмі "Одеса INFO".

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За інформацією свідків, двоє п'яних пасажирів трамвая №3 почали конфліктувати з іншими пасажирами під час руху. Чоловіки агресивно поводилися з пенсіонерами і побили жінку похилого віку.

Один з жовтою сумкою став бити жінку, "качати права", дісталося і деяким іншим пенсіонерам. Привід не вдалося встановити,

– пишуть очевидці.

Водій трамвая просив припинити конфлікт, однак неадекватні пасажири не реагували. У результаті він зупинив транспорт та був змушений застосувати силу і висадити чоловіків на наступній зупинці.

Водій трамвая висадив неадекватних пасажирів: дивіться відео