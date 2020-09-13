В Одесі у трамваї неадекватні пасажири побили пенсіонерку: водій викинув їх зі салону – відео
У трамваї в Одесі п’яні чоловіки побили пенсіонерку. Вони також нападали на інших пасажирів похилого віку. Водій буквально викинув неадекватних пасажирів зі салону.
Відео інциденту, який трапився 13 вересня у трамваї в Одесі, опублікували у телеграмі "Одеса INFO".
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За інформацією свідків, двоє п'яних пасажирів трамвая №3 почали конфліктувати з іншими пасажирами під час руху. Чоловіки агресивно поводилися з пенсіонерами і побили жінку похилого віку.
Один з жовтою сумкою став бити жінку, "качати права", дісталося і деяким іншим пенсіонерам. Привід не вдалося встановити,
– пишуть очевидці.
Водій трамвая просив припинити конфлікт, однак неадекватні пасажири не реагували. У результаті він зупинив транспорт та був змушений застосувати силу і висадити чоловіків на наступній зупинці.
Водій трамвая висадив неадекватних пасажирів: дивіться відео