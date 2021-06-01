Бійку влаштували на вулиці Промисловій 30 травня. Репера затримали приблизно за годину після цього.
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Що кажуть у поліції
- Чоловікові, який завдавав удари ножем 28 років.
- У них із потерпілим трапилася суперечка.
- Згодом вони почали битися.
- Правоохоронцям про це повідомили очевидці.
- Медики госпіталізували постраждалого з численними пораненнями.
- А зловмиснику оголосили підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.
- Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує до 8 років в'язниці.
Що пишуть ЗМІ
Як повідомив 7 канал, билися там пластичний хірург Олексій Синовець і репер Денис Логос.
Підписники телеграм-каналу "Ху****я Одесса" написали, що дружина пластичного хірурга зателефонувала коханцю-реперу та сказала, що Синовець її б'є. Після цього вона поїхала до мами. Туди заявився її чоловік, який почав буянити.
Згодом до будинку приїхав репер і між чоловіками зав'язалася бійка. Коли хірург вже був побитим, почав погрожувати ножем. Однак його опонент також дістав ніж і почав завдавати удари.
Потерпілого госпіталізували з пробитими легенею, печінкою, шлунком і кишківником. Його оперувала бригада з 5 хірургів протягом 4 годин. Наразі чоловік перебуває в комі.
Ми не можемо додати відео бійки з етичних міркувань. Однак ви можете переглянути його за цим посиланням. Увага не для людей зі слабкими нервами (18+).