Бійку влаштували на вулиці Промисловій 30 травня. Репера затримали приблизно за годину після цього.

До теми Військовий порізав колегу та поліцейського в Одесі: експертиза визнала його неадекватним – фото

Що кажуть у поліції

Чоловікові, який завдавав удари ножем 28 років.

У них із потерпілим трапилася суперечка.

Згодом вони почали битися.

Правоохоронцям про це повідомили очевидці.

Медики госпіталізували постраждалого з численними пораненнями.

А зловмиснику оголосили підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує до 8 років в'язниці.

Що пишуть ЗМІ

Як повідомив 7 канал, билися там пластичний хірург Олексій Синовець і репер Денис Логос.

Підписники телеграм-каналу "Ху****я Одесса" написали, що дружина пластичного хірурга зателефонувала коханцю-реперу та сказала, що Синовець її б'є. Після цього вона поїхала до мами. Туди заявився її чоловік, який почав буянити.

Згодом до будинку приїхав репер і між чоловіками зав'язалася бійка. Коли хірург вже був побитим, почав погрожувати ножем. Однак його опонент також дістав ніж і почав завдавати удари.

Потерпілого госпіталізували з пробитими легенею, печінкою, шлунком і кишківником. Його оперувала бригада з 5 хірургів протягом 4 годин. Наразі чоловік перебуває в комі.

Ми не можемо додати відео бійки з етичних міркувань. Однак ви можете переглянути його за цим посиланням. Увага не для людей зі слабкими нервами (18+).

Зверніть увагу! Правоохоронці 17 травня затримали жителя Одеси, якого підозрюють в умисному вбивстві. Ймовірно він завдав 20 ножових поранень власнику квартири, де тимчасово орендував кімнату.