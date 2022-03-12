В Одесі затримали диверсанта, який знімав державні прапори
12 березня 2022 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:Сергій Братчук
Росія продовжує засилати своїх диверсантів до українських міст. Інколи вони відзначаються неоднозначними вчинками, через що привертають до себе додаткову увагу.
Одного з таких затримали в Одесі. Він відзначився тим, що знімав державні прапори з будівель. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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Затримали його на перехресті вулиць Прохорівська та Разумовського.
Диверсант знімав українські прапори з будинків / Фото Сергій Братчук
Затриманим виявився 27-річний житель Кіровоградської області.