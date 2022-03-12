В Одесі затримали диверсанта, який знімав державні прапори

Росія продовжує засилати своїх диверсантів до українських міст. Інколи вони відзначаються неоднозначними вчинками, через що привертають до себе додаткову увагу.

Одного з таких затримали в Одесі. Він відзначився тим, що знімав державні прапори з будівель. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Важливо Як виглядає знищений Маріуполь після важких обстрілів: моторошні кадри

Затримали його на перехресті вулиць Прохорівська та Разумовського.



Диверсант знімав українські прапори з будинків / Фото Сергій Братчук

Затриманим виявився 27-річний житель Кіровоградської області.