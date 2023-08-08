З дна постукали: в Одесі затримали горе-"блогерів", які наразили героїв на колосальну небезпеку

Українців регулярно попереджують, що не можна фотографувати або знімати на відео локації захисників та роботу ППО. Водночас деякі "унікуми" продовжують пробивати дно забороненими зйомками.

У СБУ наголосили, що вже повідомили про підозру двом одеситам. Вони, зокрема, "зливали" у соцмережу локації Сил оборони в Одесі.

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Один з "блогерів" наразив на небезпеку ППО

Пресслужба СБУ повідомила, що один із підозрюваних – 36-річний одесит – знімав роботу української ППО. Це сталося під час нічної масованої ракетної атаки. Окрім того, чоловік виклав відзняті кадри в інстаграм та на ютуб. В описі до відео горе-"блогер" додав точний час та місце зйомки. Такими діями він міг розкрити місцерозташування та специфіку роботи української ППО.

Тим часом 28-річний "блогер" – зняв на відео розташування оборонного об'єкту. Там перебували на службі нацгвардійці та поліцейські. Окрім того, відео горе-"блогер" опублікував у тіктоці й подав прив'язку до геолокації.

Тепер горе-"блогерам" загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Миколаївщині затримали ворожу агентку

У Миколаївській області затримали ворожу агентку, яка збирала розвіддані про візит Володимира Зеленського. Зокрема, жінка намагалася встановити час, а також перелік локацій орієнтовного маршруту українського лідера територією області.

СБУ дізналися про наміри зловмисниці й подбали про додаткові заходи безпеки. Тепер російській агентці загрожує до 12 років позбавлення волі.