В Одесі знову чутно вибухи: в ОВА кажуть, що ППО активно збиває ворожі безпілотники

20 березня 2022 , 19:53
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Джерело:

Одеська ОВА в телеграмі

В Одесі повідомляють про відчутні вибухи. Натомість голова військової адміністрації пояснив, що так працює ППО.

За словами Максима Марченка, ППО збиває ворожі безпілотники. Але загалом в області все спокійно, обстрілів не було.

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Противник почав активно використовувати безпілотні летальні апарати в місті та області. Але наша ППО працює і вже маємо тому підтвердження,
– заявив Марченко.

Він також вчергове звернувся до російських військових. Сказав, що з кожним днем смертей їхніх військових все більшає. Керівництву Росії їхня доля байдужа, тому полон в Україні може стати для них може стати не просто порятунком. Марченко заявив, що це для них як шанс на майбутнє. Він закликав росіян прийняти єдине правильне рішення – скласти зброю і здатись. 

"Інакше беззаперечна віра українського народу у перемогу перетворить вас на добриво на нашій землі", – сказав Марченко.

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Автор: Оксана Княжик