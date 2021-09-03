Коли п'яний чоловік прокинувся, він не планував звідти йти. Тому довелося викликати поліцію.

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Почав сваритися з власницею

Жінка намагалася дізнатись, як зловмисник проник у помешкання. Проте це не вдалося, бо він почав сваритися.

Коли приїхали правоохоронці, вони затримали потенційного злодія. Виявилося, що йому 35 років.

Схожий випадок раніше

На Черкащині п'яний грабіжник заснув на місці злочину. Його також виявила власниця помешкання.

Коли вона зайшла, зловмисник лежав на ліжку. Поблизу нього була книга з саморозвитку. Чоловіка звинуватили в крадіжці та замаху на злочин.