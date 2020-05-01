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      Одесити відпочивають на пляжах попри карантинні обмеження: фото

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      Мешканці Одеси порушують карантинні обмеження
      Мешканці Одеси порушують карантинні обмеження / odessa.online

      В Одесі мешканці не бояться штрафів та смертоносної недуги. Люди попри заклики влади залишатися вдома та погрози адміністративною відповідальністю масово пішли на пляжі.

      Як повідомило місцеве видання Оdessa online, люди вийшли на пляжі, як покращилась погода та пригріло сонце.

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      На фото видно, що люди займаються різними справами на пляжі: бігають, займаються спортом, читають книги, засмагають або просто відпочивають. Подекуди видно, як люди всією сім'єю прийшли і навіть купаються в морі.

      Одесити вийшли на пляжі попри карантин / Фото Оdessa online

      Правоохоронці чатують у більшості біля парків та скверів. На вході зупиняють автівки та змушують перехожих повертатись додому. Пропускають лише тих, хто через парк прямує на роботу. 

      Довідка. За порушення правил і норм карантину передбачено штраф у розмірі 17 – 51 тисячі гривень. Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – людину можуть арештувати на 6 місяців. У гіршому випадку – позбавити волі на 3 роки. Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушника можуть ув’язнити від 5 до 8 років.

      штрафи карантин
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Штрафи Карантин в Україні 2020 Новини Одеси
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