Вперше в Україні туалет з душем орендували за таку суму. Договір укладуть на 20 років. Виходить, що кожного дня орендар має платити 12 тисяч гривень.

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Хотіли не туалет

300 тисяч і одну гривню буде платити громадянка Христина Радченко. З урахуванням ПДВ сума складатиме приблизно 360 тисяч гривень. Вона випередила іншого претендента ТОВ "ЕВТ ПЛЮС" одесита Євгена Третьякова рівно на 1 гривню. При цьому мінімальна пропозиція становила 2 790 гривень.

Майбутні орендарі, очевидно, думали не про туалет з душем. Відомо, що він знаходиться на території бази відпочинку одеського аеропорту. Зараз базу здають в оренду по частинах. Для того, щоб викупити її без конкурсу, варто просто відновити деякі будівлі на цій території.

Згодом має бути ще один аукціон, де продадуть право оренди будиночків терміном на 25 років.



В Одесі мерія здала в оренду туалет за 300 001 гривню / Фото "Думская"

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Незапланована ціна

Журналісти припускають, що туалет і будиночки хотіли здати в оренду за мінімальною ціною. Але, ймовірно, втрутився хтось третій, що хотів ускладнити викуп.

Туалет з душем може приносити власнику бази відпочинку майже 4 мільйони гривень щорічно. Проте 300 тисяч – це занадто висока ціна за оренду громадських туалетів. Адже за таку ціну можна орендувати елітну нерухомість у центрі Києва.



Ймовірно, хотіли в такий спосіб викупити відпочинкову базу / Фото "Думская"