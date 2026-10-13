Намагалися створити Одеську народну республіку за гроші Росії: справу передали до суду

В Одесі троє представників проросійських структур намагалися домогтися проголошення так званої Одеської народної республіки та були причетні до організації масових заворушень 2 травня 2014 року.

Перед судом постануть керівник проросійської громадської організації, секретар єпархії УПЦ та очільник руху "Антимайдан" на Куликовому полі. Нині обвинувальний акт щодо них скерували до суду, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як організовували Антимайдан в Одесі?

Наприкінці лютого 2014 року обвинувачені діяли у змові з представниками політичних кіл Росії та організували в Одесі публічний захід. Під час цієї акції вони закликали країну-агресорку ввести війська в Україну під приводом захисту російськомовного населення.

Згодом, 3 березня, фігуранти забезпечили прибуття проросійських активістів до будівлі Одеської обласної ради. Вони погрожували захопленням установи та намагалися змусити місцевих депутатів проголосити так звану Одеську народну республіку, однак план провалився через відмову обранців підтримати ініціативу.

За здійснену провокацію та спробу дестабілізації регіону обвинувачені отримали від кураторів із Росії близько 40 тисяч доларів США.

Хто фінансував силові угруповання та готував масові заворушення?

Протягом березня та квітня 2014 року фігуранти облаштували на Куликовому полі табір для угруповань "Православна дружина" та "Одеська дружина". Там вони активно поширювали ідеологію руського міра, просували ідею зближення з Росією та публічно заперечували легітимність української влади.

Невдовзі учасники цих силових осередків перейшли до відкритих зіткнень із представниками українського руху Євромайдан.

Слідчі встановили, що проросійські угруповання заздалегідь домовилися з тодішнім керівником міліції громадської безпеки Одеської області про неперешкоджання їхнім діям. Це дозволило їм організувати масові заворушення в місті 2 травня 2014 року.

Ексчиновника міліції, який сприяв заколотникам, вже засуджено в межах окремого кримінального провадження.

Як кваліфікували дії зрадників і чому їх судитимуть заочно?

Дії трьох обвинувачених кваліфіковано як державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки всі троє фігурантів тривалий час переховуються від правосуддя на території Росії та в тимчасово окупованих регіонах України, досудове розслідування щодо них здійснювалося у спеціальному порядку in absentia. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові заворушення між проукраїнськими активістами та сепаратистами. Унаслідок сутичок у місті та пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі загинули 48 людей, ще понад 200 отримали поранення.