Створення якісної інфраструктури для розвитку і навчання дітей стало одним з пріоритетів національної програми "Велике будівництво". У містах і селищах Одеської області зараз масово реконструюють і будують нові дитячі садки і школи.

Про нові проєкти розповів у Facebook Юрій Голик.

У селищі Авангард скоро з'явиться нова школа і новий дитячий садок. Голик поділився фото і відео з будівельних майданчиків.

Новий дитячий садок також з'явиться в селі Крижанівка. Будівлю вже майже завершено, робочі перейшли до оздоблювальних робіт, по завершенню яких займуться прилеглою територією, де будуть облаштовані майданчики для ігор і спорту.

Перетвориться дитячий сад в селищі Овідіополь. Його розширюють і проводять повну реконструкцію приміщень.

Раніше Юрій Голик розповів про будівництво і реконструкції садочків та шкіл у Рівненській області.