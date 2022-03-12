В Одеській області призначили нового коменданта та змінили час комендантської години

В Одеській області новим комендантом став Олександр Биковець. Комендантська година в регіоні тепер триватиме з 20:00 до 06:00.

Зміни в комендантській годині почнуть діяти з 13 березня. Про це повідомили 12 березня – на 17 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Одещині новий комендант

В Одеській області призначили нового коменданта. Ним став заступник начальника Південного територіального управління військової служби правопорядку Олександр Биковець,

– мовиться у повідомленні Суспільного.

Розпорядження підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

До речі, з 3 березня комендантом Одещини був Сергій Трачук.

На Одещині змінили час комендантської години

В Одеській ОВА заявили, що зміни запроваджують з 13 березня.

Комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема у цей час заборонено людям перебувати на вулицях та в громадських місцях без спецперепусток чи посвідчень.

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