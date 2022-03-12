В Одеській області призначили нового коменданта та змінили час комендантської години
Джерело:телеграм Суспільного
В Одеській області новим комендантом став Олександр Биковець. Комендантська година в регіоні тепер триватиме з 20:00 до 06:00.
Зміни в комендантській годині почнуть діяти з 13 березня. Про це повідомили 12 березня – на 17 день війни, яку Росія почала проти України.
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На Одещині новий комендант
В Одеській області призначили нового коменданта. Ним став заступник начальника Південного територіального управління військової служби правопорядку Олександр Биковець,
– мовиться у повідомленні Суспільного.
Розпорядження підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
До речі, з 3 березня комендантом Одещини був Сергій Трачук.
На Одещині змінили час комендантської години
В Одеській ОВА заявили, що зміни запроваджують з 13 березня.
Комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема у цей час заборонено людям перебувати на вулицях та в громадських місцях без спецперепусток чи посвідчень.
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