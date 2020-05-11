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Одеській ОПЗЖ забракло 150 гривень, щоб оплатити послуги таксистів: що відомо

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Одеська ОПЗЖ не оплатила повністю послуги таксистів
Одеській ОПЗЖ не оплатила повністю послуги таксистів / dumskaya.net

Представники партії "Опозиційна платформа – За життя" найняли в Одесі таксистів для партійного автопробігу на День Перемоги. Однак розрахуватися за домовленістю не змогли – замість трьох годин роботи таксистам оплатили лише дві.

У День Перемоги народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик організував акцію автопробігу, пише "Думская".

Більше про 9 травня в Одесі Сутички та напад на журналістку: як в місті відзначають День Перемоги – фото, відео

Для цього найняли таксистів. За годину роботи їм обіцяли заплатили 150 гривень.

Водії повинні були стартувати на морвокзалі і їздити по місту з партійними та радянськими прапорами, а тоді фінішувати на 411-й батареї,
– йдеться у повідомленні.

Спершу домовлялися, що акція триватиме дві години. Однак таксистам довелося їздити вулицями міста три години. У результаті партія оплатила їм 300 гривень, замість необхідних 450.

про що домовлялися з таксистами
Про що домовлялися з таксистами / Фото "Думская"

опзж і таксі
Скільки в ОПЗЖ обіцяли заплатити за годину / / Фото "Думская"

Одеська ОПЗЖ не оплатила повністю послуги таксі на 9 травня: відео

Що відомо про автопробіг в Одесі 9 травня

  • Одеська ОПЗЖ провела на День Перемоги одразу два автопробіги. Причина – конфлікти між групами Льовочкіна-Бойка та Рабіновича-Медведчука. Першу очолює в Одесі Скорик, другу – нардепка Тетяна Плачкова.
  • Автопробіг Скорика спершу заблокували на морвокзалі активісти патріотичних організацій та поліцейські. Однак згодом автівки таки пропустили.
Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини України 9 травня Опозиційна платформа – За життя Гроші Транспорт Новини Одеси
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