Одеській ОПЗЖ забракло 150 гривень, щоб оплатити послуги таксистів: що відомо

Представники партії "Опозиційна платформа – За життя" найняли в Одесі таксистів для партійного автопробігу на День Перемоги. Однак розрахуватися за домовленістю не змогли – замість трьох годин роботи таксистам оплатили лише дві.

У День Перемоги народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик організував акцію автопробігу, пише "Думская".

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Для цього найняли таксистів. За годину роботи їм обіцяли заплатили 150 гривень.

Водії повинні були стартувати на морвокзалі і їздити по місту з партійними та радянськими прапорами, а тоді фінішувати на 411-й батареї,

– йдеться у повідомленні.

Спершу домовлялися, що акція триватиме дві години. Однак таксистам довелося їздити вулицями міста три години. У результаті партія оплатила їм 300 гривень, замість необхідних 450.



Про що домовлялися з таксистами / Фото "Думская"



Скільки в ОПЗЖ обіцяли заплатити за годину / / Фото "Думская"

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