Одеській ОПЗЖ забракло 150 гривень, щоб оплатити послуги таксистів: що відомо
Представники партії "Опозиційна платформа – За життя" найняли в Одесі таксистів для партійного автопробігу на День Перемоги. Однак розрахуватися за домовленістю не змогли – замість трьох годин роботи таксистам оплатили лише дві.
У День Перемоги народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик організував акцію автопробігу, пише "Думская".
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Для цього найняли таксистів. За годину роботи їм обіцяли заплатили 150 гривень.
Водії повинні були стартувати на морвокзалі і їздити по місту з партійними та радянськими прапорами, а тоді фінішувати на 411-й батареї,
– йдеться у повідомленні.
Спершу домовлялися, що акція триватиме дві години. Однак таксистам довелося їздити вулицями міста три години. У результаті партія оплатила їм 300 гривень, замість необхідних 450.
Про що домовлялися з таксистами / Фото "Думская"
Скільки в ОПЗЖ обіцяли заплатити за годину / / Фото "Думская"
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Що відомо про автопробіг в Одесі 9 травня
- Одеська ОПЗЖ провела на День Перемоги одразу два автопробіги. Причина – конфлікти між групами Льовочкіна-Бойка та Рабіновича-Медведчука. Першу очолює в Одесі Скорик, другу – нардепка Тетяна Плачкова.
- Автопробіг Скорика спершу заблокували на морвокзалі активісти патріотичних організацій та поліцейські. Однак згодом автівки таки пропустили.