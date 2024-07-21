У морському порту Одеси виникло руйнування складу: є загиблий і постраждалий

Внаслідок руйнування складського приміщення у Одесі є загиблий і постраждалий. Вони обоє перебували під завалами.

На території Одеського морського торговельного порту 20 липня виникло руйнування складської будівлі. На місце прибули рятувальники та виявили, що під завалами два чоловіки.

Дивіться також Бажав смерті пораненим військовим: ЗСУ розповіли про жахливий інцидент з чоловіком в Одесі

Один із чоловіків загинув

Працівники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу деблокували громадянина, 1990 року народження. Йому надали домедичну допомогу та передали медикам.

На жаль, другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя,

– мовиться в повідомленні.

Водночас там також назвали ймовірну причину руйнування – порушення техніки безпеки під час будівельних робіт.

Обставини події встановлюються.