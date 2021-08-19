Один із найбільших інвесторів в Україні: "Метінвест" вклав у розвиток міст 2,5 мільярда

"Метінвест" є одним із найбільших інвесторів в Україні. За час свого існування Група компаній вклала у роботу своїх підприємств 10 млрд доларів.

Окрім цього, ще 2,5 млрд грн "Метінвест" вклав у розвиток українських міст, йдеться у статті "Газ, металургія і тютюнові вироби: від кого залежить бюджет України і хто платить найбільше в скарбницю".

В усьому світі великі корпорації інвестують в освіту, екологічні проєкти, науку, крім того, виконують своє головне завдання – заробляють гроші й розвивають економіку країни. Так само працює й український бізнес, зокрема, "Метінвест". Він заснував перший приватний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" в Маріуполі. Це повноцінний вищий навчальний заклад, який буде виховувати кадри, які в майбутньому допоможуть розвиватися металургійній галузі України.

Повідомляється, що саме за внутрішніми інвестиціями майбутнє України, адже, за даними Держстату, іноземні інвестиції в Україні у 2020-му склали всього 0,4%. Самі ж українські підприємства на модернізацію, створення робочих місць, нове обладнання, системи безпеки та поліпшення екологічних стандартів вклали 66,5% від загального обсягу.