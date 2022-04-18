Один із найтрагічніших днів: жителі Олександрії попрощалися із загиблими в аеропорту воїнами

Росіяни 15 квітня завдали ракетного удару по аеропорту міста Олександрії, що на Кіровоградщині.

На жаль, внаслідок удару були і загиблі, і постраждалі. Медики та рятувальники всю ніч боролися за життя людей.

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Мер міста Олександрії Сергій Кузьменко сказав, що сьогоднішній день – один із найтрагічніших для мешканців.

Сьогодні в історії міста – один із найтрагічніших днів. У ту ніч 15 квітня ми всі хотіли знайти хлопців живими. Однак, сталося інакше,

– написав Кузьменко.

18 квітня на прощання з українськими бійцями, які загинули внаслідок ворожого авіаудару, прийшли тисячі людей.

Кузьменко повідомив інформацію про 6 загиблих військових:

Олександр Приведенний, 53 роки;

Денис Карпенко, 25 років;

Анатолій Назаренко, 36 років;

Максим Мельнічок, 39 років;

Микола Воложський, 25 років;

Олег Заболотний, 41 рік.

О 10:00 у будинку культури "Світлопільський" відбулось прощання з українськими бійцями, які в ту жахливу ніч були в аеропорті Олександрії.

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