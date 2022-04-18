Один із найтрагічніших днів: жителі Олександрії попрощалися із загиблими в аеропорту воїнами
Джерело:Сергій Кузьменко
Росіяни 15 квітня завдали ракетного удару по аеропорту міста Олександрії, що на Кіровоградщині.
На жаль, внаслідок удару були і загиблі, і постраждалі. Медики та рятувальники всю ніч боролися за життя людей.
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Мер міста Олександрії Сергій Кузьменко сказав, що сьогоднішній день – один із найтрагічніших для мешканців.
Сьогодні в історії міста – один із найтрагічніших днів. У ту ніч 15 квітня ми всі хотіли знайти хлопців живими. Однак, сталося інакше,
– написав Кузьменко.
18 квітня на прощання з українськими бійцями, які загинули внаслідок ворожого авіаудару, прийшли тисячі людей.
Кузьменко повідомив інформацію про 6 загиблих військових:
- Олександр Приведенний, 53 роки;
- Денис Карпенко, 25 років;
- Анатолій Назаренко, 36 років;
- Максим Мельнічок, 39 років;
- Микола Воложський, 25 років;
- Олег Заболотний, 41 рік.
О 10:00 у будинку культури "Світлопільський" відбулось прощання з українськими бійцями, які в ту жахливу ніч були в аеропорті Олександрії.
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