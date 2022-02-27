Одна людина за день може отримати у банкоматі максимум 100 тисяч гривень

Голова Національного банку України виступив із доповіддю. На ній ухвалили низку важливих рішень та обговорили багато тем.

Про це повідомив голова комітету парламенту з фінансів та податків Данило Гетманцев.

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Для однієї людини – 100 тисяч гривень

Насамперед ухвалили постанову, згідно із якою максимальна сума, яку можна отримати, знявши в банкоматі, в день – 100 тисяч гривень для однієї людини.

Проблему зі спостушенням банкоматів розв'яжуть

Наразі банкомати спустошені в деяких регіонах. Однак вже 28 лютого цю проблему розв'яжуть.

У банкоматах – перебої готівкою через вихідні. Її можна буде зняти в понеділок, 28 лютого.

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Заслухали доповідь Голови Національного банку України. Головне: Ухвалили постанову: максимальна сума, яку можна отримати, знявши в банкоматі, в день – 100 тисяч гривень одній людині.

Заборонено імпортні операції, зараз можливе здійсненння імпортних операції тільки критично потрібних продуктів. Безготівкові розрахунки відбуваються без збою.

Голова НБУ Закликав власників АЗС припинити безпідставну відмову у українцям в розрахунку картками. Прийнята Постанова про підтримку ліквідності банківської системи, що забезпечує можливість громадян до своїх коштів.

До Бюджету країни було перераховано майже весь Бюджет НБУ. НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів для ЗСУ. Перерахували 300 мільйонів гривень за першу добу, вчора перерахували на потреби армії 450 мільйонів.

Подальші дії: Заборона розрахунки в валюті країн агресора. Буде перерахування коштів також на потреби територіальної оборони. Банки відкриватимуть відділення там, де немає загрози для клієнтів та співробітників.

Система електронних платежів працює абсолютно стабільно та надійно. СЕП буде працювати в будь-яких випадках, нині здійснюється розрахунки на всіх картах та в усіх банках.

В деяких регіонах банкомати спустошені, але завтра ця проблема буде вирішена. Перебої готівкою в банкоматах викликані вихідними, в понеділок вже можна буде зняти готівку. Нашим валютним резервам нічого не загрожує.



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