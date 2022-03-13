Одна "Стугна" збила вже п'ятий ворожий танк: вражаюче відео

Український протитанковий комплект "Стугна" чудово демонструє себе у боях з окупантами. Один такий комплекс знищив уже п'ятий ворожий танк.

Російські окупанти і далі зазнають втрат. "Стугна" просто розбиває ворожі танки.

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Як тільки нашим військовим дали дозвіл на пуск, "Стугна" одразу знищила ворожий танк. На рахунку саме цієї це вже п'ятий.

"Стугна" знову знищила ворожий танк: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)

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